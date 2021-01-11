Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

11.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:14
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde yetiştiriciliği ve ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Bahçederesi Mahallesi'ndeki bir araçta uyuşturucu madde kullanan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ifadesine başvuran ekipler, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcısının kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla, sokak satıcısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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