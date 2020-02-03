Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:00
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bozön Mahallesi'nde durumundan şüphe edilen kişilerin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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