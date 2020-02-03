Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bozön Mahallesi'nde durumundan şüphe edilen kişilerin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.