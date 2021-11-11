Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasının ardından bir otomobili takibe aldı.

Şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu araçtan dışarı attığını fark eden ekipler, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu.

Ekipler, zanlılar M.C. ve Ö.U'yu gözaltına aldı, 165 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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