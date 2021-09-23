Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı belirlenen 2 şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 kilo 360 gram esrar ve 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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