Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt ve Kum mahallelerinde, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 75 gram uyuşturucu ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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