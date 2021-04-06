Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt ve Kum mahallelerinde, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada 75 gram uyuşturucu ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya