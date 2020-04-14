Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıhamzalı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Aramada 1 kilo 150 gram kubar esrar, bir miktar toz esrar ve 10 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA