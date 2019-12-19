Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

19.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:26

Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ilerisi sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA