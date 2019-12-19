Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ilerisi sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.