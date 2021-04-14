Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla Ö.B. ve F.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 71 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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