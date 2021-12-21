Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince önceden belirlenen 15 adreste arama yapıldı.

Aramada, 463 sentetik hap, 23,05 gram sentetik uyuşturucu, 0,53 gram esrar, 0,11 gram eroin, tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Ekipler, M.Ç, U.Y, Ş.A, M.U, İ.B, M.O, R.G, R.K, A.K, M.E. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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