Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltalı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı aramada 450 uyuşturucu hap yakalandı, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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