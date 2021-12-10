Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltalı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı aramada 450 uyuşturucu hap yakalandı, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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