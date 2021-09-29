Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Çiftepınar Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Zanlıya gözaltına alan ekipler, ikametinde narkotik köpeğin desteğiyle yaptıkları aramada, bir miktar esrar ve 35 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.