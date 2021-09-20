Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alibeyli Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı belirlenen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıya ait ağılda yapılan aramada, 1 kilo 510 gram esrar ve 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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