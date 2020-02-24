Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:04
Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

'in Mut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Köselerli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 115 gram esrar ve kutu içerisine gizlenmiş 4 kenevir ele geçirildi.

Kaynak: AA
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