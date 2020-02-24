Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı
Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Köselerli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 115 gram esrar ve kutu içerisine gizlenmiş 4 kenevir ele geçirildi.