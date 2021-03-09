Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

09.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:18
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan, imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik Atayurt, Atakent ve Çamlıbel mahallelerinde düzenlediği operasyonda 15 gram esrar, 4 kök kenevir ve 1 uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:21:44. #1.16#
title