Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan, imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik Atayurt, Atakent ve Çamlıbel mahallelerinde düzenlediği operasyonda 15 gram esrar, 4 kök kenevir ve 1 uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya