Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
09.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:18
Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan, imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik Atayurt, Atakent ve Çamlıbel mahallelerinde düzenlediği operasyonda 15 gram esrar, 4 kök kenevir ve 1 uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya