Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 3 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 3 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan araştırma sonunda Erdemli ilçesine bağlı Tömük, Tarsus'a bağlı Pirömerli, Silifke'ye bağlı Sömek mahallerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 54 kök kenevir bitkisi, 1 gram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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