Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince, ilçe merkezindeki bir ev ve araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde ve araçta yapılan aramada 113 gram esrar ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya