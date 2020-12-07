Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

07.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:32
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince, ilçe merkezindeki bir ev ve araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde ve araçta yapılan aramada 113 gram esrar ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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