Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

15.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:06
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini aldı.

Evde yapılan aramada, 10 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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