Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
15.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:06
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini aldı.
Evde yapılan aramada, 10 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya