Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirilirken 2 kişi de yakalandı.



Mersin'e doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri getireceği bilgisine ulaşan ekipler, 06 ABM 756 plakalı otomobili takibe aldı. Harekete geçen ekipler, 1 Temmuz'da güvenlik önlemi alarak Serbest Bölge gişelerinde aracı durdurdu. Araçta bulunan O.I. ile M.Y.'yi gözaltına alan ekipler, köpeği ile arama yaptı. Aramada, aracın değişik yerlerine zulalanmış 72 paket halinde toplam 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Aracın kapılarında bulunan döşemelerin altına gizlenen uyuşturucular, tek tek bulundukları yerden çıkarıldı.



Mahkeme çıkarılan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.