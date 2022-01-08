Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Haberler
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Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti, kent merkezinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenledi. 550 polisin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 85 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika... MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

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