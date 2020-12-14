Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

14.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:14
Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, bir şüpheliyi Narlıkuyu Mahallesi Akyar mevkisinde uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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