Mersin'de uyuşturucu operasyonu
05.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:58
Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Taşucu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 7 kutu sentetik hap ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandığı tespit edilen S.G ve U.Y gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya