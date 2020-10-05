Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

05.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:58
Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Taşucu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 7 kutu sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen S.G ve U.Y gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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