Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu
03.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:16

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Bir süre takip ettikleri aracı Alata Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 365 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan B.Ç. ve O.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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