Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
24.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:00
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA