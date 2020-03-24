Mersin'de uyuşturucu operasyonu Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA