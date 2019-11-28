Mersin'de uyuşturucu operasyonu

28.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:39

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk maddesi ele geçirildi.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle takibe alınan bir araç durdurularak arama yapıldı. Araç ve içerisindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 4 fişek skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 795 TL para ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA