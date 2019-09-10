Mersin'de uyuşturucu operasyonu

10.09.2019 15:38

Mersin'in Anamur ilçesinde evinin çatı katında kurduğu serada hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin Saray Mahallesi'ndeki evinin çatı katında hint keneviri yetiştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 40 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve üzeri naylonla kapatılan küçük serada 21 kök hint keneviri ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA