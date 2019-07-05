Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 735 gram esrar, 138 uyuşturucu hap, 0,7 gram bonzai, 5 kök kenevir ile 1,26 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA