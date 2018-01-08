Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişinin uyuşturucu madde getireceği ve Erdemli ilçesinde başka bir şahsa teslim edeceği bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.