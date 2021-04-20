Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şahıs gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan 5 ayrı operasyonda, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde 8 şüpheli, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde 1 zanlı, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde ise 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 46 gram toz esrar, 24 gram bonzai, 10gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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