Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
13.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:26
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Mukaddem Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 10 gram eroin, 22 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği öğrenilen 1930 lira nakit para ele geçirildi, şüpheli A.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya