Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'de, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Mersin'de, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mezitli, Silifke ve Anamur ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 612 kök Hint keneviri, 12 gram esrar ve 173 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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