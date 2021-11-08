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Uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 aylık süreçte birçok adrese operasyonlar düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 4 kilogram esrar, 743 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan F. K, O.K, K. B. K, A.K, H.D, T.A, S.O. ve S.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.E. adli kontrol şartıyla, İ.R. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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