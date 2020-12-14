Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

14.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:33
Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, uyuşturucu kullanımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Gercebahşiş ve Güngören mahallelerine düzenlenenoperasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda folyaya sarılmış 10 gram metanfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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