Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
14.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:33
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, uyuşturucu kullanımına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Gercebahşiş ve Güngören mahallelerine düzenlenenoperasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda folyaya sarılmış 10 gram metanfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal