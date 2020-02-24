Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:43
Mersin'de uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

'in ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiyi göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabasakallı Mahallesinde bir şüpheli şahsın üzerinde 12 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli ile yapılan konuşmada esrarı başka bir şahıstan aldığının itirafını alan ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Evde bulunan 3 kişi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken suçüstü yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 1 kova, bir huni, 40 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.


Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Köselerli Mahallesinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Çalışmalarda 5 kişi üzerinden 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda ise kutu içerisinde 4 kenevir tohumu, 15 gram esrar ele geçirildi.


5 şahıs gözaltına alınarak, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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