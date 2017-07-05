Mersin'de Uyuşturucu Çetesine Şafak Operasyonu

Mersin'de, 6 aydır takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik 17 ayrı adrese, özel harekat ekiplerinin katılımı ve helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda çete liderinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen bir çetenin üyelerini yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin koordinesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 48 ekip ve 120 polis, günün ilk ışıklarıyla birlikte merkez Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 17 ayrı adrese baskın yaptı.



Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri ise havadan destek verdi. Geniş kapsamlı operasyonda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen, aralarında uzun süredir aranan çete lideri O.S'nin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev, iş yerleri ve arabalarında yapılan aramalarda da 1 adet yivsiz av tüfeği, tüfeğe ait 32 fişek, tabanca mermileri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.