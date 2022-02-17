Mersin'de uyarıcı hapları 7 farklı kişiye reçete eden 2 eczane çalışanı yakalandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı içeren 434 hapı 7 farklı kişiye reçete ettikleri iddiasıyla 2 eczane çalışanı gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, K.O. ve E.A'nın çalıştıkları eczanede, 7 farklı kişi adına uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren 434 hapı reçete ettikleri tespit edildi.

Şüpheliler hapları eczaneden çıkarırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin Adana ve Tarsus'taki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 380 uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.