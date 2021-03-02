Mersin'de usulsüz büyükbaş hayvan taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza verildi
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Mersin'de usulsüz büyükbaş hayvan taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza verildi

02.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 00:26
Mersin'de usulsüz büyükbaş hayvan taşıyan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonette küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan ve belgeleri bulunmayan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonette küpesiz büyükbaş hayvan taşıyan ve belgeleri bulunmayan 2 kişiye 13 bin 906 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında bir kamyonette 10'u telef olmuş 12 büyükbaş hayvan bulundu.

Bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, hayvanların küpesiz olduğu ve araç sürücü ile hayvan sahibinin gerekli belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıtları olduğu belirlenen hayvanların sahibine 10 bin 872 lira, araç sürücüsüne ise 3 bin 34 lira ceza uygulandı.

Kurtarılan 2 büyükbaş hayvan, Tarsus Belediyesi mezbahasına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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