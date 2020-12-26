Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" yılbaşı etkinliği
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Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" yılbaşı etkinliği

26.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:43
Mersin'de üstü açık otobüsle

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ugulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüsle düzenlenen yılbaşı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ugulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüsle düzenlenen yılbaşı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli Belediyesi çalışanları tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüsle eğlence düzenlendi.

Noel Baba, Hacivat-Karagöz ve Ren geyiği gibi çeşitli kostümler giyerek cadde ve sokaklarda dolaşan belediye personeli, şarkılar eşliğinde oynadı.

Etkinliği evlerinin pencere ve balkonlarından takip eden vatandaşlar da ekiplere eşlik etti.

Belediye çalışanlarının bazı çocuklara şeker de dağıttığı yılbaşı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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