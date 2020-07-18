Mersin'de üretilen kraliçe arılar, ülkenin dört yanına gönderiliyor
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Mersin'de üretilen kraliçe arılar, ülkenin dört yanına gönderiliyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımındaki yaylalarda yetiştirilen kraliçe arılar, ülkenin dört bir yanında kaliteli bal üretimi yapmak isteyen üreticilere gönderiliyor.

Mersin'de üretilen kraliçe arılar, ülkenin dört yanına gönderiliyor
18.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:11

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımındaki yaylalarda yetiştirilen kraliçe arılar, ülkenin dört bir yanında kaliteli bal üretimi yapmak isteyen üreticilere gönderiliyor. İlçede 17 yıldır  eğitmenlik yapan Yıldız Zeynep Mavi (37), uygulamalı verdiği 'kraliçe arı yetiştiriciliği' eğitimini tamamlayanların sahada sadece bal üretimi üzerine yoğunlaştıklarını görünce, kraliçe arı üretimini kendi yapmaya başladı. 

Erdemli ilçesindeki Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü'nde 17 yıldır 'arıcılık' eğitmenliği yapan Yıldız Zeynep Mavi, 4 girişimciyle arı yetiştirmek için çalışma başlattı. Bitki çeşitliliği ve endemik türler bakımından zengin floraya sahip Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinin yolunu tutan Mavi öncülüğündeki ekip, kraliçe arı yetiştirmek için kolları sıvadı. Burada yetiştirilen kraliçe arılar, ülkenin dört bir yanında kaliteli bal elde etmek isteyen üreticilere gönderilmeye başlandı.

KRALİÇE ARI İHTİYACI ERDEMLİ'DEN KARŞILANIYORMavi, kırsal kesimlerde çok sevilen arıcılığın önemli geçim kapısı olmaya başladığını belirterek, "Türkiye'nin kraliçe arılarını üretmeye başladık. Yurt genelindeki birçok arıcımızın kraliçe arı ihtiyacını Erdemli'den karşılıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Amacımız, Türk arıcılığını hem geliştirmek hem de kaliteli ürünler elde etmek" dedi.VERİMİ ARTTIRMAK İSTİYORUZBölgenin ekolojik koşullarının bal üretimi için uygun olduğunu vurgulayan Mavi, şunları dile getirdi: "Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu yeni tip koronavirüs sürecinde, bu sahalarda üretilen ballar ve arı ürünleri ülkemize ve dünyaya şifa kaynağı olacak niteliktedir. Ülke genelindeki arıcıların ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli ve üstün vasıflı ana arı (kraliçe arı) üretiyoruz. Arıcılarımızın kovan başına elde ettiği bal verimini ve bal ürünlerinin verimini arttırmayı hedefliyoruz. Çalışmamızın, ülkemiz arıcılığının gelişmesine büyük katkısı olacağına inanıyorum." YOĞUN TALEPMavi, yoğun talep aldıklarını belirterek, "Bu yıl beklentimizin üstünde kraliçe arı talebi aldık. Amacımız, fazla kraliçe arı üretmek değil, nitelikli kraliçe üretmek. Bunda da başarılı olduk. İlk etapta 700 kraliçe arı yetiştirdik. Bu rakamı seviyeli bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

 

 


Kaynak: DHA

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