Mersin'de üreticilerin "bitki kıyma makinesi" sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan bitki kıyma makinelerini kullanmaya başlayan üreticiler, tarımsal alanlarda tasarruf sağlamanın sevincini yaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından girdi maliyetini düşürüp iş gücü masrafını azaltması amacıyla yaklaşık 20 bin üyesi bulunan Akdeniz Ziraat Odası'na 2 bitki kıyma makinesi teslim edildi.

Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla üreticinin ihtiyacına yönelik ekipman desteği verilen 4 ilçedeki üreticiler, bitki atık kıyma makinelerini kullanmaya başladı.

Makinelerle budama sonrası atıkları yakmak yerine öğüterek toprağa doğal gübre kazandıran üreticiler, tarımsal alanlarda tasarruf sağlamanın sevincini yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, üreticiyi desteklemek adına çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bitki kıyma makinelerinin üreticiler için birçok açıdan fayda sağlayacağını ifade etti.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da üreticilerin tarımsal alanlarda makineleri kullanmaya başladığını dile getirerek, çiftçilerin maliyetinin azalıp, işlerinin kolaylaştığını aktardı.

Narenciye üreticisi Levent Korucu da makinelerin büyük avantaj sağladığını kaydederek, "Çok büyük bir kolaylık oldu bizim için. Daha önce 10 kişi ile 2 günde yapabileceğimiz iş, şu an makineyle 1 gün bile sürmüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci