Mersin'de üreticilere tescilli Tarsus sarıulak zeytini fidanı dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesindeki çiftçilere, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Tarsus sarıulak zeytin fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi" kapsamında, ilçedeki 191 üreticiye, 9 bin 38 Tarsus sarıulak zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdür Vekili Abdullah Selçuk Şahutoğlu, zeytinde üretim kalitesinin artması amacıyla yöreye uygun fidan seçimi yaptıklarını belirterek üreticiye yönelik desteklerinin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ