Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı
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Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ve Bozyazı ilçelerinde 5 mahallede 62 üreticiye 124 bin kantaron fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mut ve Bozyazı ilçelerinde 5 mahallede 62 üreticiye 124 bin kantaron fidesi dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından Mut ve Bozyazı ilçelerinde yapılan saha araştırmalarında yörenin iklim ve toprak koşulları incelendi. Bu çerçevede, Mut ilçesinde Dağpazarı, Elmapınarı ve Kavaközü, Bozyazı ilçesinde ise Elmakuzu ve Ardıçlıtaş mahallelerinde ikamet eden 62 üreticiye, 'destek büyükşehirden üretim çiftçiden' sloganıyla toplam 124 bin kantaron fidesi hibe olarak dağıtıldı. Proje kapsamında her bir üreticiye 2 bin kantaron fidesi verilirken, parçalı olarak kullanılan 62 arazi de tarıma kazandırılmış olacak. Üreticiler, hem tıbbi hem de bitki olarak önem taşıyan kantaron fidelerini toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

"Üreticiden gelen talep üzerine bu projeyi geliştirdik"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdür Vekili Selçuk Şahutoğlu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her kolunda destek olmaya 2021 yılında da devam ediyoruz. Bunlardan biri de son zamanlarda ülkemizde trend olan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği. Bunların en önemlilerinin başında da kantaron gelmektedir. Kantaron birçok alanda kullanılmakta. Gerek tıbbi olarak, gerek bitki olarak kullanım amacı çok farklı. Halkımız, dağlarda yabani olarak yetişen kantaronu topluyordu. Biz de üreticiden gelen talep üzerine bu projeyi gerçekleştirdik. Amacımız hem tarımsal üretimi zenginleştirmek bunun yanı sıra atıl halde kalan tarım arazilerini daha elverişli hale getirerek halkın üretimine sunmak. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız tüm projelerde yöreye uygun ürünleri fideleri, fidanları seçiyoruz. Mut ve Bozyazı'nın yaylalarında bu ürünün yetiştiğini tespit ettik. Diğer ilçelere göre de vermiş olduğu ürünün miktarı daha faydalı." - MERSİN

Mersin'de üreticilere kantaron fidesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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