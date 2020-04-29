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Mersin'de üretici kadınların "salep" heyecanı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kadın kooperatifi üyelerince yetiştirilen salep soğanları hasat edildi.

Mersin'de üretici kadınların
29.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:58

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kadın kooperatifi üyelerince yetiştirilen salep soğanları hasat edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyelerinin yetiştirdiği salep soğanları düzenlenen hasat etkinliğinde toplandı.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına getirilen soğanlar, burada temizlenerek saplarından ayrıldı.

Serin bir yerde muhafaza edilen salep soğanları, kalitenin yüksek olması nedeniyle önümüzdeki dönemlerde tohum olarak kullanılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı konuşmada, alternatif tarım ürünlerinin üreticilere tanıtılmasının önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Üretici Kadın Kooperatifimizle birlikte enginar hasadı gerçekleştirdik. Çok ilgi gördü ve birçok şehirden talepler geldi. Bugün de salep hasadını yaptık." ifadelerini kullandı.

Tarhan, ürünlerin son derece kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Salep üreticilere ek bir gelir sağlayacak. Bunu en uzak köşelere kadar yayarak katma değeri son derece yüksek olan bu ürünün yaygınlaşmasına katkımız olursa mutlu oluruz." görüşünü ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Köken de şeftali ve limon fidanlarının arasında yetiştirilen salebin, üreticilere, ek toprak ihtiyacı olmadan üretim yapma imkanı sağladığına dikkati çekti.

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör de enginardan sonra getirisi yüksek olduğu için salep ektiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Salep bizim için hayaldi. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk ama yarattığı katma değerin farkındaydık. Bunu bilerek ağırlık verdik. Olacak mı, bizim bölgemiz uygun mu sorularının arasında fidelerimizi toprakla buluşturduk ve tam 6 ay sonra bu heyecan mutlulukla birleşti. Ürünümüz ortaya çıktı. Amacımız tarımsal üretimin dışında kalan kadınlara diğer ürünleri alternatif olarak sunmak. Hem boş alanları değerlendirmek hem de alım garantisiyle geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak istedik."

Hasat etkinliğine Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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