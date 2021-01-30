Mersin'de "Üretici Kadınlar Buluşma Etkinliği" yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erdemli ilçesinde, "Üretici Kadınlar Buluşma Etkinliği" gerçekleştirildi.

Türbe Mahallesi Belediye Otoparkı Kermes Alanı'ndaki etkinlikte, 193 kadın 56 stantta el emeği ürünlerini sergiledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer de stantları gezerek kadın üreticilerin taleplerini dinledi.

Başkan Seçer, stantların her hafta belirli günlerde açılacağını ve her ilçeye kadın üreticilerin ürünlerini satabilecekleri alanlar kuracaklarını söyledi.

Mersin'in bereketli tarım topraklarına sahip olduğunu dile getiren Seçer, üreten kadınların yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ