Mersin'de üniversitelerde güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
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Mersin'de üniversitelerde güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de üniversitelerde güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Mersin'de, üniversitelerde güvenlik koordinasyon toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, üniversitelerde güvenlik koordinasyon toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş önlemleri ile öğrencilerin üniversitelerde huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için alınan tedbirler ve ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışması konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Valisi Su, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir problem yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade etti.

Toplantıya, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay, Vali yardımcıları İbrahim Küçük ve Alperen Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de katıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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