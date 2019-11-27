Mersin'de üniversite öğrencilerinden turistik gezi
Haberler » Güncel » Mersin'de üniversite öğrencilerinden turistik gezi - Haber

Mersin'de üniversite öğrencilerinden turistik gezi

Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri Şanlıurfa ve Gaziantep'e gezi düzenledi.

27.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:54
Mersin'de üniversite öğrencilerinden turistik gezi

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri ve 'e gezi düzenledi.

Geziye Okul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, öğretim elemanı Ömer Akkaş ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler Balıklı Göl, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe, Harran Evleri, Zeugma Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et