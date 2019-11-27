Mersin'de üniversite öğrencilerinden turistik gezi
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri Şanlıurfa ve Gaziantep'e gezi düzenledi.
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri Şanlıurfa ve Gaziantep'e gezi düzenledi.
Geziye Okul Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, öğretim elemanı Ömer Akkaş ve öğrenciler katıldı.
Öğrenciler Balıklı Göl, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Göbeklitepe, Harran Evleri, Zeugma Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.