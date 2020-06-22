Mersin'de "Uluslararası Yoga Günü" etkinliği
Mersin'in Mezitli ilçesinde "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" etkinliği düzenlendi.
22.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:17
Mersin'in Mezitli ilçesinde "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" etkinliği düzenlendi.
Mezitli Belediyesince düzenlenen etkinlik, Güneş Park Enerji Kompleksi'nde yoga eğitmeni Sabiha Canbolat önderliğinde gerçekleştirildi.
Etkinlik belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınla paylaşıldı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Down Cafe'de yoga kurslarının devam ettiğini belirterek, vatandaşların katılmasını umduklarını belirtti.
Kaynak: AA