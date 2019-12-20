Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresine özel hatıra ormanı

20.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:00

Mersin'de, gelecek sene 14. kez düzenlenecek Uluslararası Turunçgil Kongresi kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinin Dalakderesi mevkisindeki fidan dikim törenine Vali Ali İhsan Su ve Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman katıldı.

Su, konuşmasında, kongrenin Mersin'e ve Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, etkinliğe en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA