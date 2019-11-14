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Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4. kez düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası 16 ülkeden 320 sporcuyu ağırlayacak.

14.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:36
Mersin'de Uluslararası Satranç Şampiyonası için geri sayım başladı

Büyükşehir Belediyesinin 4. kez düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası 16 ülkeden 320 sporcuyu ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, turnuva, 16-22 Kasım'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 320 sporcu dereceye girmek için yarışacak.

Turnuva sonunda "A kategorisi"nde birinci olan sporcu 7 bin lira, "B kategorisi"nin birincisi ise 2 bin lira ödül alacak. Toplamda ise 51 bin 530 liralık ödül dağıtılacak.

Kaynak: AA
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