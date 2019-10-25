Mersin'de "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri"

25.10.2019 10:42

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri" düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe 11 ülkeden gelen 23 uzman ilçede incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgede ağaçlandırma, erozyon kontrolü, orman varlığının artırılması gibi çalışmalar yanı sıra hayvancılık ve tarımın gelişmesi için önemli çalışmaların olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında ilçedeki tarım alanları gezildi, konuklara burada yetiştirilen ürünler hakkında bilgi verildi.

Toroslar'da yaşayan yörüklerin ziyaretinde ise bazı yabancı konuklar keçi sağımı yaptı.

Etkinlik, Tozlu Mahallesi'nde sedir tohumun ekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA