Mersin'de uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü - Haberler
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Mersin'de uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayhan O. idaresindeki 06 DTM 51 plakalı beton mikseri, Korucak mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ayhan O'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mersin'de uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Mersin'de uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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